Bank Jakarta Perkuat Tata Kelola dan Perluas Layanan UMKM

jpnn.com, JAKARTA - Bank Jakarta terus memperkuat tata kelola perusahaan dan memperluas akses layanan perbankan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Langkah itu dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Ibu Kota.

Direktur Utama Bank Jakarta Agus H Widodo menegaskan bahwa kepercayaan merupakan fondasi utama dalam bisnis perbankan.

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Untuk itu, penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) menjadi prioritas yang terus diperbaiki secara berkelanjutan.

“Bisnis bank itu adalah bisnis kepercayaan. Supaya bank ini bisa dipercaya, tata kelola sudah menjadi hal yang wajib dan itu terus-menerus kita bangun,” ucap Agus, pada Sabtu (31/10).

Agus menjelaskan penguatan tata kelola dilakukan melalui sejumlah langkah, mulai dari peningkatan kepatuhan, pengelolaan risiko, hingga penguatan sistem pengendalian internal.

Menurut dia, seluruh aspek tersebut harus berjalan secara konsisten agar operasional perbankan tetap sehat, transparan, dan akuntabel.

Penerapan GCG juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan usaha serta memperkuat kepercayaan nasabah.