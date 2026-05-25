Bank Jakarta Raih 7 Penghargaan dari 15th Infobank-Isentia Digital Brand Recognition
jpnn.com, JAKARTA - Bank Jakarta kembali meraih penghargaan pada ajang 15th Infobank-Isentia Digital Brand Recognition 2025.
Sebanyak 7 penghargaan berhasil di raih Bank Jakarta dalam penghargaan tersebut, termasuk The Best Conventional Bank 2026-KBMI 2.
Adapun, kategori penghargaan yang didapatkan Bank Jakarta adalah The Best Deposito Conventional Bank 2026, The Best E-Money Bank 2026 untuk produk JakCard, The Best Debit Card Conventional Bank 2026, The Best Mobile Banking Conventional Bank 2026, The Best Savings Conventional Bank 2026, The 2nd Best KPR Conventional Bank 2026.
Direktur Teknologi & Operasional Bank Jakarta Daniel Setiawan Subianto menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang selalu memberikan kepercayaan terhadap produk dan layanan Bank Jakarta.
“Penuh rasa syukur penghargaan ini menjadi penanda langkah transformasi digital yang dilakukan Bank Jakarta semakin diterima nasabah dan masyarakat,” ujar Daniel dalam keterangannya.
Dia menekankan bahwa pesatnya perkembangan teknologi dan perilaku konsumen memerlukan respons yang cepat dan inovatif.
“Kami menyadari ekspektasi terhadap Bank Jakarta terus meningkat oleh sebab itu, tidak ada opsi lain selain bertransformasi dan berinovasi secara konsisten," kata dia.
Daniel juga menyebutkan Bank Jakarta berfokus pada penguatan infrastruktur digital yang terintegrasi serta pengembangan fitur aplikasi dan layanan yang berorientasi pada kemudahan nasabah.
Sebanyak 7 penghargaan berhasil di raih Bank Jakarta dalam ajang 15th Infobank-Isentia Digital Brand Recognition 2025, berikut rinciannya
