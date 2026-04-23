Bank Jakarta Raih Indonesia 50 Best CEO Awards & Indonesia Best COO Awards 2026

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah upaya transformasi yang sedang digulirkan, Bank Jakarta menerima penghargaan Indonesia 50 Best Chief Executive Officer Awards & Indonesia Best Chief Operations Officer Awards 2026 yang diselenggarakan The Iconomics di Jakarta baru-baru ini.

Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H Widodo menerima penghargaan dari The Iconomics sebagai The Best CEO Category Employee Choice dalam Indonesia Best 50 CEO Awards 2026, sedangkan Direktur Teknologi & Operasional Bank Jakarta, Daniel Setiawan Subianto turut mendapatkan penghargaan sebagai Indonesia Best COO (Chief Operations Officer) Awards 2026.

Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo menyampaikan terima kasih kepada seluruh nasabah dan pemangku kepentingan atas kepercayaan yang diberikan kepada Bank Jakarta selama ini.

Dia menyatakan kepercayaan ini akan menjadi dorongan kuat bagi Bank Jakarta untuk terus berinovasi dalam memberikan layanan terbaik bagi nasabah.

Menurutnya, penghargaan ini juga menjadi hadiah istimewa bagi Bank Jakarta dalam memperingati Hari Ulang Tahun yang ke-65 tahun pada 11 April 2026.

Lebih lanjut Agus mengungkapkan, pentingnya adaptasi di tengah realitas industri yang penuh tantangan.

Dia menekankan bahwa pesatnya perkembangan teknologi dan perilaku konsumen memerlukan respons yang cepat dan inovatif.

"Kami menyadari ekspektasi terhadap Bank Jakarta terus meningkat oleh sebab itu, tidak ada opsi lain selain bertransformasi dan berinovasi secara konsisten," ungkap Agus dalam keterangan resmi.