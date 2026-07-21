Bank Jakarta Resmikan New Look Branch KCP Kebayoran Park, Wajah Baru Lebih Modern

jpnn.com, JAKARTA - Bank Jakarta resmi menghadirkan New Look Branch pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kebayoran Park sebagai bagian dari transformasi perusahaan dalam menghadirkan layanan perbankan yang modern, nyaman, dan berorientasi pada kebutuhan nasabah.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengapresiasi langkah transformasi Bank Jakarta melalui peresmian KCP Kebayoran Park sebagai future branch.

Menurut dia, langkah tersebut menjadi wujud komitmen Bank Jakarta dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang sekaligus mendukung transformasi Jakarta sebagai kota global.

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"Bank Jakarta memegang peran penting sebagai bank pembangunan daerah yang tidak hanya menyediakan layanan keuangan, tetapi juga mendukung pertumbuhan usaha, memperluas akses pembiayaan, dan mendorong transformasi ekonomi Jakarta," ujar Rano.

Dia juga berharap Bank Jakarta terus memperluas akses layanan perbankan, termasuk melalui penyediaan ATM di kawasan rumah susun agar masyarakat semakin mudah memperoleh layanan keuangan.

KCP Kebayoran Park hadir dengan konsep Modern, Accessible, Connected, menghadirkan ruang layanan yang lebih nyaman, kolaboratif, dan personal bagi nasabah.

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Konsep tersebut juga diperkuat dengan implementasi identitas baru Bank Jakarta, termasuk penggunaan seragam baru bagi petugas frontliner.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo menuturkan peresmian KCP Kebayoran Park bukan sekadar menghadirkan kantor cabang dengan wajah baru, tetapi menjadi tonggak transformasi layanan Bank Jakarta.