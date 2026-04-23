Bank Jakarta Wacanakan XPORIA Jadi Agenda Pameran Tahunan

jpnn.com, JAKARTA - Bank Jakarta menggelar Bank Jakarta XPORIA 2026 pada 20-23 April 2026 di Balai Kota DKI.

Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo mengatakan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar pameran biasa, melainkan akan dikembangkan menjadi agenda tahunan berskala lebih besar, bahkan berpotensi digelar di luar Balai Kota.

Menurut dia, XPORIA 2026 dirancang sebagai experience space yang menghadirkan beragam pilihan kuliner terbaik hingga produk gaya hidup seperti fashion, emas, dan properti dalam saturuang interaktif bagi masyarakat.

“Ini bukan hanya pameran, tetapi ruang pengalaman. Kami ingin masyarakat tidak hanya melihat, tetapi juga merasakan langsung berbagai produk unggulan,” ujar Agus, pada Kamis (23/4).

Dia menjelaskan, peran bank saat ini tidak lagi cukup hanya menciptakan produk layanan keuangan.

Lebih dari itu, bank dituntut mampu menghadirkan pengalaman baru bagi nasabah. Hal ini sejalan dengan transformasi yang tengah dilakukan Bank Jakarta.

“Bank Jakarta terus bergerak bertransformasi, dari yang sebelumnya dikenal sebagai bank daerah, menjadi bank yang mampu mengorkestrasi ekonomi di Jakarta,” kata dia.

Agus juga mengungkapkan, komitmen tersebut sejalan dengan kesepakatan yang dibangun bersama Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), di mana Bank Jakarta saat inimenjabat sebagai ketua.