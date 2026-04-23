Bank Jakarta XPORIA 2026 Bukan Sekadar Pameran

jpnn.com - JAKARTA - Bank Jakarta menggelar Bank Jakarta XPORIA 2026 di Balai Kota Jakarta pada 20–23 April 2026.

Ajang itu sebagai bagian dari strategi membangun ekosistem ekonomi terintegrasi berbasis kolaborasi antara sektor perbankan, pelaku usaha, dan nasabah, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Mengusung konsep experience space, XPORIA 2026 menghadirkan beragam sektor mulai dari kuliner, fashion, emas, properti hingga otomotif dalam satu ruang interaktif yang dirancang untuk mendorong transaksi, memperkuat jejaring usaha, serta meningkatkan literasi layanan keuangan digital.

Baca Juga: Bank Jakarta XPORIA 2026 Disambut Antusias ASN hingga UMKM

Direktur Utama Bank Jakarta Agus Widodo mengatakan penyelenggaraan XPORIA 2026 menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-65 Bank Jakarta.

Juga sekaligus menjadi wujud transformasi perseroan dalam membangun ekosistem ekonomi yang saling terhubung.

“XPORIA bukan sekadar pameran, tetapi ruang pengalaman yang mempertemukan merchant, nasabah, dan layanan perbankan dalam satu ekosistem. Ini bagian dari komitmen kami membangun konektivitas ekonomi yang lebih efisien dan terintegrasi,” ujar Agus dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (22/4).

Menurut dia, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat kepercayaan serta engagement ASN terhadap Bank Jakarta melalui kemudahan akses layanan dan beragam penawaran produk yang relevan dengan kebutuhan masyarakat urban.

Dia menegaskan, penguatan ekosistem ekonomi terintegrasi menjadi salah satu fokus Bank Jakarta dalam mendorong transaksi digital dan memperluas kolaborasi dengan para merchant.