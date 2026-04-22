Bank Jakarta XPORIA 2026 Disambut Antusias ASN hingga UMKM

jpnn.com, JAKARTA - Gelaran Bank Jakarta XPORIA 2026 di Balai Kota Jakarta mendapat respons positifdari berbagai kalangan, mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga pelaku usaha.

Acara itu menjadi bagian dari perayaan HUT ke-65 Bank Jakarta ini dinilai tak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi secara langsung.

Salah satu pengunjung, Andien (36) yang merupakan ASN Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Jakarta Pusat, mengaku antusias dengan konsep bazar yang dinilai lengkap dan memudahkan transaksi.

Dia mengaku baru berkeliling pada hari kedua acara untuk melihat-lihat produk yang tersedia. Menurutnya, variasi tenant yang hadir membuat dirinya memiliki banyak pilihan.

“Ini baru hari kedua ya, jadi keliling-keliling karena ini juga harus balik lagi ke kantor. Tadi aku bayarnya pakai JakOne, lebih mudah,” ujar Andin, pada Selasa (21/4).

Dia juga mengapresiasi kelengkapan tenant yang tidak hanya menghadirkan kuliner, tetapi juga produk lain seperti kosmetik hingga otomotif.

“Saya baru pertama kali lihat ada pameran mobil kayak gini. Ya sekalian lihat-lihat juga gitu,” kata dia.

Dari sisi pelaku usaha, ajang tersebut dinilai memberikan dampak positif terhadap penjualandan promosi produk.