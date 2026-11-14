Bank Jateng Borobudur Marathon 2026 Diikuti Pelari dari 38 Negara, Ekonomi Magelang Bergeliat

jpnn.com, SEMARANG - Bank Jateng Borobudur Marathon 2026 semakin memperluas gaungnya di tingkat internasional.

Tahun ini, ajang lari yang digelar di kawasan Candi Borobudur tersebut diikuti pelari dari 38 negara, bertambah dua negara dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan perkembangan tersebut menunjukkan Borobudur Marathon tidak sekadar menjadi perhelatan olahraga, tetapi juga memiliki potensi besar untuk memperkenalkan pariwisata dan menggerakkan perekonomian daerah.

"Dengan waktu yang bersamaan, hanya dalam waktu dua hari kita menghadirkan 12.500 orang. Kalau bukan event running, tidak mungkin bisa kita lakukan," ujar Sumarno saat mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam konferensi pers Bank Jateng Borobudur Marathon 2026 di Hotel Grand Artos Magelang, Sabtu, 14 November 2026.

Menurutnya, kehadiran ribuan pelari beserta pendamping dari berbagai daerah dan negara menjadi peluang untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Jawa Tengah.

Terlebih, Borobudur merupakan salah satu destinasi wisata prioritas yang perlu terus diperkenalkan melalui berbagai kegiatan berskala besar.

Menurutnya, potensi wisata di kawasan Borobudur tidak hanya bertumpu pada keberadaan candi. Keindahan alam dan berbagai destinasi di sekitarnya juga perlu diperkenalkan kepada pengunjung.

Melalui rute lari yang melintasi kawasan tersebut, peserta berkesempatan mengenal lebih dekat kekayaan alam dan lingkungan sekitar Borobudur.