Bank Jatim Masih Belum Pasti Menurunkan Megawati di Final Four Livoli, Ini Penyebabnya
jpnn.com, JAKARTA - Tim voli putri Bank Jatim belum pasti bisa menurunkan Megawati Hangestri Pertiwi saat berlaga pada final four Livoli Divisi Utama 2025.
Pelatih Bank Jatim, Eko Waluyo mengungkapkan bahwa pemain asal Jember tersebut masih menjalani pemulihan cedera.
“Kami sendiri belum mengetahui kepastian Megawati akan bertanding atau tidak. Sejak awal bahkan saya saja tidak mengetahui Megawati apakah kembali ke Tanah Air atau tidak,” ujar Eko saat dihubungi JPNN.com.
Megawati Hangestri Pertiwi tercatat dikontrak tim voli putri Liga Turki yakni Manisa BBSK.
Pemain kelahiran 20 September 1999 itu bahkan sempat menjalani beberapa pertandingan pra-musim di Turki.
Mantan penggawa Red Sparks itu diketahui mengalami cedera di bagian lutut saat tampil di SEA V League 2025 bersama Timnas voli putri Indonesia.
Setelah tidak maksimal di ajang voli antarnegara Asia Tenggara tersebut, istri Dio Novandra Wibawa itu langsung menjalani pemulihan intensif di Tanah Air.
Beberapa kali pemain bertinggi badan 185 cm itu harus menjalani penyedotan cairan yang ada di bagian lututnya.
Bank Jatim belum pasti bisa menurunkan Megawati Hangestri Pertiwi saat berlaga pada final four Livoli Divisi Utama 2025 mendatang
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Megawati Hangestri Pertiwi Belum Dilepas Bank Jatim ke Turki, PBVSI Bereaksi Begini
- Panaskan Mesin Menjelang SEA Games 2025, Rivan Nurmulki Main di Vietnam
- Juara Livoli Divisi Utama 2025 Seri Bojonegoro, Petrokimia Gresik Ukir Rekor Apik
- TNI AL Kehabisan Bensin, Kubur Impian Tampil di Final Four Livoli Divisi Utama
- Rajawali O2C dan Bank Jatim Kompak Tembus Final Four Livoli Divisi Utama 2025
- Megawati Absen di Laga Perdana Livoli Divisi Utama 2025, Ini Sebabnya