jpnn.com, SURABAYA - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) menghormati dan mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang dilakukan oleh Kejati Jatim terkait penanganan perkara dugaan fraud di Bank Jatim Cabang Pembantu Mrican, Kediri.

Hal tersebut sejalan dengan pelaporan perkara yang berproses kepada aparat penegak hukum sebagai tindak lanjut atas temuan Internal Audit Bank Jatim.

Corporate Secretary Bank Jatim Suyatno menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk komitmen perseroan dalam menerapkan prinsip good corporate governance (GCG), khususnya dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas perusahaan.

"Bank Jatim secara proaktif mengambil inisiatif pelaporan kepada aparat penegak hukum sebagai tindak lanjut atas temuan internal perusahaan," kata Suyatno.

"Kami menghormati proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur termasuk penetapan dan penahanan tersangka, serta mendukung penuh penanganan perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku," imbuhnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap tata kelola perusahaan yang baik, Bank Jatim terus memperkuat pengawasan internal, manajemen risiko, dan sistem pengendalian operasional guna mencegah terjadinya penyimpangan serupa.

Bank Jatim juga berkomitmen untuk terus menjaga kepercayaan nasabah dan masyarakat dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

"Kami juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak berspekulasi terhadap segala informasi yang belum terkonfirmasi secara resmi," pinta Suyatno.(Fat/JPNN)