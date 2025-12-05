Bank Mandiri Angkat Potensi UMKM & Industri Kreatif di Bali Lewat Livin’ Fest 2025
jpnn.com, DENPASAR - Bank Mandiri kembali melanjutkan rangkaian festival inovatif Livin’ Fest 2025 yang berlangsung di Icon Bali dari 4-7 Desember 2025.
Ajang itu dihadirkan untuk menghidupkan ekosistem ekonomi kreatif dan gaya hidup digital masyarakat Bali.
Selain itu, acara tersebut menawarkan pengalaman terpadu yang menggabungkan layanan finansial modern, hiburan, pameran UMKM, hingga showcase industri properti dan otomotif dalam satu ruang kolaborasi besar.
Regional CEO Bank Mandiri Region XI/Bali dan Nusa Tenggara, Alexander J. Patty menjelaskan Livin’ Fest 2025 Denpasar dirancang sebagai festival inklusif tempat masyarakat, pelaku kreatif, dan industri dapat tumbuh bersama.
“Melalui Livin’ Fest, kami ingin menghadirkan wadah kolaborasi yang lebih segar, relevan, dan berdampak bagi ekonomi Bali. Sinergi lintas industri ini kami yakini mampu membuka peluang bagi masyarakat sekaligus memperkaya ekosistem digital Bank Mandiri,” ujar Alexander pada Kamis (4/12).
Untuk menyajikan konten yang lebih variatif, Bank Mandiri menggandeng sejumlah mitra strategis nasional Bank Mandiri, seperti Jakarta Coffee Week (Jacoweek) dan Inacraft.
Kolaborasi ini menghadirkan rangkaian aktivitas kurasi produk, pameran kreatif, serta diskusi komunitas yang mengangkat budaya dan tren lokal.
Salah satu daya tarik utama Livin’ Fest Denpasar adalah konser musik yang menampilkan musisi nasional seperti Meiska, Pongki Barata, dan Lomba Sihir, memberikan pengalaman hiburan yang dapat dinikmati seluruh generasi.
