Bank Mandiri Borong 4 Penghargaan OJK, Tegaskan Komitmen Akselerasi Inklusi Keuangan

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri menegaskan posisinya sebagai agen pembangunan nasional dengan meraih empat penghargaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada peringatan Hari Indonesia Menabung (HIM) 2025 di Gedung Dhanapala, Jakarta.

Capaian tersebut menjadi bukti sinergi antara regulator, lembaga jasa keuangan, serta masyarakat dalam mempercepat literasi dan inklusi keuangan di tanah air.

Empat penghargaan yang diborong Bank Mandiri meliputi Kategori Bank Implementasi KEJAR Terbaik dalam rangka Hari Indonesia Menabung, Kategori Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa Implementasi KEJAR Terbaik, salah satu PUJK dengan Program Literasi Keuangan Teraktif, dan salah satu PUJK dengan Pembentukan OJK Peduli Termasif.

Adapun, penghargaan tersebut dihadiri dan diterima secara langsung oleh Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Henry Panjaitan (Diangkat dalam RUPSLB 2025 dan efektif setelah lulus fit & proper test OJK) di Gedung Dhanapala, Jakarta, Jumat (22/8).

Prestasi tersebut mencerminkan komitmen perseroan dalam menghadirkan solusi finansial menyeluruh bagi berbagai lapisan masyarakat.

Melalui program Mandiri Tabungan Simpel (Simpanan Pelajar), Bank Mandiri mendorong lahirnya generasi yang cerdas finansial sejak dini.

Hingga Juni 2025, jumlah rekening Simpel mencapai lebih dari 2,8 juta rekening, tumbuh 15,27 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Lebih lanjut, SVP Retail Deposit Product Solution Bank Mandiri Rudi Nugraha turut menyampaikan apresiasi tinggi atas penghargaan tersebut.