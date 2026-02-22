Bank Mandiri Dorong Ekonomi Kerakyatan dan Memperkuat UMKM Lewat JuraganXtra

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri terus menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong perekonomian kerakyatan melalui penguatan usaha mikro produktif agar mampu tumbuh, berdaya saing, dan naik kelas secara berkelanjutan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Program JuraganXtra, yaitu program apresiasi dan pemberdayaan yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan keuangan Bank Mandiri bagi pelaku UMKM, sehingga pemanfaatan produk dan transaksi perbankan menjadi lebih terarah serta mendorong peningkatan kapasitas usaha.

Direktur Consumer Banking Bank Mandiri Saptari menegaskan JuraganXtra bukan sekadar program apresiasi, melainkan wujud nyata pemberdayaan bagi nasabah mikro yang konsisten menunjukkan kinerja usaha positif, disiplin mengelola keuangan, dan memiliki loyalitas tinggi.

Dukungan tersebut diperkuat melalui solusi pembiayaan dan layanan digital yang komprehensif, mulai dari akses pembiayaan bersubsidi, Kredit Usaha Rakyat serta Non-Subsidi, Kredit Usaha Mikro, pengelolaan simpanan melalui tabungan mikro, digitalisasi transaksi bisnis lewat Livin’ Mandiri dan Livin’ Merchant, hingga perluasan inklusi keuangan ke seluruh wilayah Indonesia melalui Mandiri Agen.

“Tidak hanya sebatas apresiasi, program ini dibangun dengan semangat mendorong pelaku usaha untuk naik kelas. Bank Mandiri mendampingi perjalanan usaha nasabah melalui edukasi berkelanjutan, pemanfaatan layanan digital yang terarah, serta penghargaan atas capaian usaha yang berkelanjutan,” kata Saptari dalam keterangan resmi pada Minggu (22/2).

Perjalanan JuraganXtra dimulai dari proses seleksi dan kurasi nasabah mikro produktif yang telah menjadi bagian dari ekosistem Bank Mandiri dalam jangka panjang.

Baca Juga: Bank Mandiri Memperkuat Ekosistem PMI dan Diaspora Lewat Mandiri Sahabatku 2026

Tahap berikutnya adalah penilaian yang mencakup konsistensi penggunaan produk, pertumbuhan usaha, kualitas kredit, partisipasi dalam edukasi, hingga kontribusi sosial bagi lingkungan sekitar.

Pendekatan ini mencerminkan sinergi antara data, observasi lapangan, dan pendampingan berkelanjutan untuk memastikan program memberikan nilai tumbuh yang nyata bagi masyarakat.