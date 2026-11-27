jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri terus memperkuat komitmennya dalam mendukung penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar semakin menjangkau debitur baru di berbagai daerah di Indonesia.

Langkah itu menjadi bagian dari upaya perseroan dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sekaligus membuka kesempatan berusaha yang lebih luas bagi masyarakat.

Hingga Oktober 2026, penyaluran KUR Bank Mandiri telah menjangkau lebih dari 193.000 debitur baru.

Capaian itu mencerminkan konsistensi perseroan dalam memperluas inklusi keuangan sekaligus membuka peluang pertumbuhan usaha yang lebih merata dan berkelanjutan.

Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista mengatakan pihaknya terus mengoptimalkan ekosistem pembiayaan yang terintegrasi untuk menjangkau pelaku UMKM secara lebih luas dan terarah.

Strategi itu juga ditopang oleh penguatan layanan keuangan yang mendukung kebutuhan usaha nasabah, mulai dari akses permodalan hingga kemudahan transaksi.

“Bagi Bank Mandiri, penyaluran KUR tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan pembiayaan, tetapi juga pada semakin banyaknya pelaku usaha yang dapat memperoleh manfaatnya," ujar Adhika dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/11).



"Melalui pendekatan berbasis ekosistem, kami ingin membuka peluang yang lebih luas bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas usaha dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional,” sambungnya.

Jumlah debitur baru tersebut mendominasi penyaluran KUR Bank Mandiri sepanjang Januari-Oktober 2026, dengan porsi mencapai 69,16% dari total 279.262 debitur penerima pembiayaan.