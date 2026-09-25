Bank Mandiri Dukung Livin’ by Mandiri Visa Jakarta Hybrid Race 2026, 8 Stasiun Workout Menanti!

jpnn.com, JAKARTA - Dari lintasan lari, peserta beralih ke latihan kekuatan sebelum kembali berlari menuju tantangan berikutnya.

Perpaduan tersebut menjadi inti Livin’ by Mandiri Visa Jakarta Hybrid Race 2026, ajang yang digelar 20FIT dengan dukungan Bank Mandiri dan Visa di 20FIT Arena, Menteng Prada, Jakarta Pusat pada 7-8 November 2026.

Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya Bank Mandiri mengikuti minat nasabah yang terus berkembang, termasuk terhadap olahraga dan gaya hidup aktif.

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Semangat untuk tumbuh bersama nasabah tersebut tercermin dalam tema HUT ke-28 Bank Mandiri pada 2 Oktober 2026, 'Tumbuh Bersama Majukan Indonesia'.

Dalam perlombaan, peserta berlari sejauh 500 meter sebelum menyelesaikan satu stasiun latihan kekuatan, lalu mengulangi rangkaian tersebut hingga delapan stasiun.

Tantangannya mencakup sled push, rowing, dan wall balls, serta dapat menjadi sarana persiapan bagi peserta yang akan mengikuti kompetisi serupa di luar negeri.

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Vice President Bank Mandiri Binsar Batara Halomoan Lubis mengatakan, dukungan terhadap ajang ini merupakan upaya perseroan untuk hadir dalam aktivitas yang relevan dengan gaya hidup nasabah.

Dia mengungkapkan olahraga kini menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat urban, dan Hybrid Race menghadirkan tantangan baru yang memadukan daya tahan dan kekuatan.