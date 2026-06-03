Bank Mandiri Gelar Donor Darah, Rangkul 4.850 Pendonor di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri kembali menggelar aksi Mandiri Donor Darah sebagai bagian dari komitmen perusahaan untuk terus memberikan manfaat bagi masyarakat.

Mengusung tema “Satu Langkah Darimu, Sejuta Harapan Untuknya”, kegiatan itu menjadi bagian dari inisiatif sosial perseroan dalam mendukung ketahanan sektor kesehatan nasional.

Kegiatan donor darah itu merupakan bagian dari rangkaian program sosial HUT ke-28 Bank Mandiri.

Melalui berbagai inisiatif sosial yang dilaksanakan secara berkelanjutan, perbangkan pelat merah itu berupaya mendorong partisipasi aktif seluruh insan perusahaan, nasabah, dan masyarakat untuk bersama-sama menghadirkan dampak positif bagi lingkungan sekitar.

Bank Mandiri berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) untuk menyelenggarakan donor darah serentak pada Selasa (2/6) di 12 Region Bank Mandiri yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia serta turut melibatkan jajaran Top Management Bank Mandiri.

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan periode kedua program donor darah Bank Mandiri setelah sebelumnya digelar pada April 2026.

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Adapun, pada pelaksanaan ini, program tersebut berhasil melibatkan 4.850 pendonor secara nasional.

Tidak hanya melibatkan pegawai Bank Mandiri atau Mandirian, kegiatan ini juga terbuka bagi nasabah dan masyarakat umum di sekitar wilayah operasional perusahaan.