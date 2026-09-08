Bank Mandiri Gerakkan Semangat Kemerdekaan dari Nagari Kumango Lewat Relawan Bakti BUMN

jpnn.com, TANAH DATAR - Bank Mandiri memaknai semangat HUT ke-81 RI dengan tema 'Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur' dengan kembali mempertegas komitmennya dalam mendorong pembangunan masyarakat melalui kolaborasi lintas ekosistem.

Bank Mandiri turut mengambil peran dalam program Relawan Bakti BUMN yang diinisiasi BP BUMN sebagai wujud nyata transformasi BUMN yang semakin dekat dengan masyarakat dan menghadirkan dampak bagi pembangunan nasional.

Program yang berlangsung pada 16-19 Agustus 2026 lalu dilaksanakan secara serentak di 11 titik di Indonesia.

Bank Mandiri dipercaya menjadi penanggung jawab pelaksanaan program di Nagari Kumango, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, dengan mengerahkan relawan untuk berkontribusi langsung dalam penguatan aspek sosial dan ekonomi masyarakat.

Melalui Relawan Bakti BUMN, Bank Mandiri bersama masyarakat bergerak menciptakan kehidupan yang lebih baik melalui penguatan pendidikan, ekonomi lokal, lingkungan, dan kesehatan masyarakat.

Sejalan dengan semangat kemerdekaan, setiap aksi relawan dihadirkan untuk menjadi fondasi perubahan yang terus tumbuh dan memberikan manfaat bagi Nagari maupun negeri.

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VP Corporate Social Responsibility Center Bank Mandiri Malhind Desianty mengatakan, keterlibatan Bank Mandiri menjadi bagian dari komitmen untuk menghadirkan manfaat dan nilai tambah kepada masyarakat sekaligus memperkuat peran BUMN dalam pembangunan.

Dia menyampaikan Relawan Bakti BUMN menjadi momentum untuk bergerak langsung bersama masyarakat, memahami kebutuhan di lapangan, dan menghadirkan solusi yang memberikan manfaat nyata.