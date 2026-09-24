Bank Mandiri Hadir Pascabanjir Bandang Solok melalui Mandiri Tanggap Bencana

jpnn.com, SOLOK - Banjir bandang melanda Arosuka, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, pada Senin (22/9).

Kondisi tersebut membuat aktivitas masyarakat terganggu, sedangkan kebutuhan sehari-hari yang bersifat primer tetap harus dipenuhi.

Melihat kondisi tersebut, Bank Mandiri melalui Mandiri Tanggap Bencana hadir menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak di Arosuka, Kabupaten Solok.

Bantuan tersebut mencakup sejumlah kebutuhan dasar, mulai dari perlengkapan untuk beristirahat hingga kebutuhan pangan dan perlengkapan sehari-hari.

Regional CEO Region II/Sumatera 2 Bank Mandiri Sri Dono Indarto mengatakan dukungan tersebut merupakan bagian dari kepedulian Bank Mandiri terhadap masyarakat di wilayah operasional perseroan, khususnya ketika masyarakat menghadapi kondisi yang berdampak terhadap aktivitas dan kebutuhan sehari-hari.

“Ketika bencana terjadi, kebutuhan masyarakat dapat berubah dalam waktu yang cepat. Karena itu, kami berupaya hadir dengan memberikan dukungan yang dapat digunakan secara langsung, terutama untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Sri Dono dalam keterangan resminya, Selasa (23/9).

Penyaluran bantuan dilakukan langsung oleh relawan Bank Mandiri dengan berkoordinasi bersama BPBD Kabupaten Solok untuk memastikan bantuan dapat disalurkan secara tepat dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan di wilayah Arosuka.

Adapun bantuan yang disalurkan mencakup perlengkapan istirahat berupa selimut dan kasur, kebutuhan pangan dan minuman seperti beras, mi instan, minyak goreng, gula, telur, air mineral, teh dan kopi, serta berbagai keperluan penunjang sehari-hari, termasuk makanan ringan, perlengkapan mandi, dan detergen.