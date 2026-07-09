Bank Mandiri Hadirkan Layanan yang Lebih Nyaman bagi Nasabah

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri menghadirkan kampanye bertajuk “Nyaman Bersama Mandiri” untuk memberikan pengalaman layanan yang konsisten dan menenangkan bagi nasabah melalui setiap titik layanan sebagai wujud semangat Melayani Sepenuh Hati.

Inisiatif itu juga selaras dengan program Danantara CX100, kerangka pengukuran kualitas layanan BUMN dari sisi pelanggan yang mencakup tiga dimensi yaitu kemudahan, keandalan, serta kenyamanan dan rasa aman.

Melalui kerangka ini, Bank Mandiri mengarahkan setiap inisiatif layanan untuk menekan keluhan nasabah, membangun persepsi publik positif, dan memperkuat loyalitas nasabah di tengah persaingan industri keuangan nasional.

Inisiatif ini diwujudkan melalui dua pesan utama, yakni "Layanan Bikin Tenang" dan "Transaksinya Terjaga", yang menjadi pijakan persero dalam memperkuat kepercayaan nasabah, menghadirkan kualitas layanan yang konsisten, serta menjawab kebutuhan nasabah di setiap titik interaksi untuk mencapai service yang me-Menangkan.

Direktur Operations Bank Mandiri Timothy Utama mengatakan tema ini berangkat dari pergeseran cara nasabah menilai bank.

Bagi nasabah saat ini, pengalaman saat bertransaksi dan kualitas layanan jauh lebih menentukan dibanding fitur produk semata.

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"Dulu, kompetisi perbankan banyak berbicara soal produk dan fitur. Kini, nasabah semakin cerdas dan menilai kualitas layanan dari pengalaman yang mereka rasakan. Karena itu, kami membangun pengalaman layanan yang berlandaskan tiga prinsip utama yaitu Simple, agar setiap layanan mudah diakses, Effective agar setiap kebutuhan terselesaikan secara optimal dan Care, agar setiap interaksi mencerminkan kepedulian kepada nasabah. Prinsip tersebut kami wujudkan melalui Service yang me-Menangkan, yakni layanan yang relevan, konsisten, dan menghadirkan delight di setiap titik interaksi nasabah,” terang Timothy.

Tema ini juga didorong oleh adopsi digital masyarakat yang terus tumbuh, tercermin pada peningkatan pemanfaatan layanan digital Bank Mandiri.