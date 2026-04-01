Bank Mandiri Hadirkan Livin Call Bebas Pulsa, Bisa Diakses dari Mancanegara Tanpa Biaya

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri menghadirkan akses call center bebas pulsa melalui fitur Livin’ Call yang tersedia di aplikasi Livin’ by Mandiri, sebagai bagian dari penguatan layanan dalam ekosistem digital perseroan.

Melalui fitur tersebut, nasabah yang membutuhkan informasi maupun bantuan terkait layanan perbankan Bank Mandiri dapat terhubung langsung dengan call center hanya melalui aplikasi Livin’ by Mandiri tanpa dikenakan biaya pulsa.

Layanan ini tersedia selama 24 jam sehari selama 7 hari penuh sehingga dapat mendukung kebutuhan nasabah dalam berbagai situasi.

Fitur Livin’ Call juga bisa diakses dari mancanegara tanpa biaya sambungan langsung internasional (SLI).

Hal ini memungkinkan nasabah tetap terhubung dengan bank tanpa biaya tambahan saat berada di luar negeri.

Direktur Operations Bank Mandiri Timothy Utama mengatakan, kehadiran Livin’ Call merupakan bagian dari langkah perseroan untuk memperkuat kualitas layanan nasabah secara end-to-end melalui satu platform yang terintegrasi.

Inisiatif ini dilakukan melalui pengembangan platform terintegrasi yang memudahkan akses layanan dalam satu kanal.

“Melalui Livin’ Call, kami ingin memastikan nasabah dapat mengakses layanan secara lebih mudah dan efisien dalam satu platform terintegrasi,” ujar Timothy.