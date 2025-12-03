Bank Mandiri Mempercepat Penyaluran 67 Ribu Bantuan Bencana untuk Warga Sumatra

jpnn.com, PADANG - Bank Mandiri kembali menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dengan bergerak cepat menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor di wilayah Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).

Respons ini dilakukan sebagai upaya memastikan kebutuhan dasar warga dapat terpenuhi secara terukur, sekaligus menjaga kelancaran proses penanganan darurat di lapangan.

Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista menjelaskan penyaluran bantuan dilakukan melalui sinergi bersama berbagai pemangku kepentingan, mulai dari BPBD, pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga relawan karyawan Bank Mandiri alias Mandirian.

Sinergi tersebut memungkinkan percepatan pendistribusian bantuan sehingga dapat menjangkau titik-titik terdampak secara lebih efektif.

Andhika menyampaikan hingga 3 Desember 2025, Bank Mandiri telah menyalurkan lebih dari 67 ribu paket bantuan untuk warga terdampak tiga provinsi.

"Kami memastikan bantuan tiba tepat sasaran melalui koordinasi intensif dengan aparat daerah dan mitra di lapangan. Dalam kondisi darurat seperti saat ini, sinergi menjadi kunci agar masyarakat segera mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan,” jelas Adhika dalam keterangan resmi pada Rabu (3/12).

Bantuan yang disalurkan mencakup berbagai kebutuhan mendesak seperti beras, minyak, gula, mi instan, telur, air mineral, selimut, perlengkapan wanita, perlengkapan bayi, serta kasur dan bantal.

Seluruh bantuan ini didistribusikan ke sejumlah titik terdampak di tiga provinsi tersebut.