Bank Mandiri Perkuat Peran sebagai Mitra Strategis Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah melalui optimalisasi struktur keuangan yang solid untuk menopang ekspansi bisnis berkelanjutan dan mendukung agenda pembangunan nasional.

Selama 2025, penguatan struktur keuangan tersebut menjadi fondasi bagi peningkatan intermediasi yang sehat, sekaligus memastikan kontribusi perseroan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing dan berbasis kerakyatan.

Di tengah stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional, optimalisasi struktur keuangan Bank Mandiri tercermin dari penguatan kinerja neraca melalui ekspansi aset dan kredit.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian audited per 31 Desember 2025, total aset Bank Mandiri tercatat tumbuh 16,6 persen secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp2.829,9 triliun, sejalan dengan penyaluran kredit yang meningkat 13,4 persen YoY menjadi Rp1.895,0 triliun.

Penguatan kinerja tersebut didorong oleh strategi ekspansi yang secara konsisten diarahkan pada pembiayaan sektor-sektor produktif guna memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan.

Sepanjang 2025, kredit UMKM Bank Mandiri tumbuh 4,88 persen YoY, mencerminkan fokus perseroan dalam memperluas akses pembiayaan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Kinerja ini sekaligus menegaskan peran Bank Mandiri dalam mendukung lebih dari 1,3 juta pelaku UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional melalui penguatan ekosistem finansial yang terintegrasi.

Direktur Utama Bank Mandiri Riduan menyampaikan, pertumbuhan kredit yang solid dan konsisten mencerminkan efektivitas strategi penguatan ekosistem pembiayaan yang dijalankan perseroan secara menyeluruh.