Bank Mandiri Raih Dua Penghargaan Bergengsi di The Asian Banker

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri kembali menorehkan prestasi internasional dengan menyabet dua penghargaan bergengsi dari ajang The Asian Banker (TAB) Global Transaction Finance Awards 2025.

Kali ini, bank berkode emiten BMRI itu dinobatkan ebagai Best Transaction Bank in Indonesia dan Best Trade Finance Bank in Indonesia.

Pengakuan ini mencerminkan keberhasilan Bank Mandiri dalam mengakselerasi transformasi layanan transaksi dan pembiayaan perdagangan, sejalan dengan strategi perusahaan untuk memperkuat dominasi di sektor wholesale banking.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan penghargaan ini merupakan hasil nyata dari kerja keras dan dedikasi seluruh tim Bank Mandiri dalam menyediakan layanan transaksi dan pembiayaan perdagangan terbaik.

“Kami akan terus mengakselerasi digitalisasi dan berinovasi guna menjawab kebutuhan nasabah serta mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan,” ungkap Darmawan, di Jakarta, Jumat (23/5).

Darmawan mengatakan Bank Mandiri terus memperkuat posisinya sebagai pemimpin pasar melalui solusi Transaction Banking dan Trade Finance yang komprehensif.

Berbekal next-generation digital technology, bank berlogo pita emas ini menghadirkan layanan unggulan seperti cash management, pembiayaan ekspor impor, serta fasilitas transaksi lintas negara yang aman dan efisien.

Sebagai pilar utama dalam transformasi digital perusahaan, Kopra by Mandiri memainkan peran strategis dalam memperkuat kapabilitas layanan wholesale banking. Platform ini dirancang untuk menyatukan berbagai kebutuhan transaksi korporasi dalam satu ekosistem digital yang adaptif dan terintegrasi.