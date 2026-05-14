Bank Mandiri Salurkan 28 Ribu Paket Sembako di Momentum Hari Kebangkitan Nasional

Bank Mandiri menyelenggarakan aksi sosial Mandiri Berbagi Sembako guna mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus memperkuat semangat kebersamaan di momentum Hari Kebangkitan Nasional.

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri kembali menegaskan komitmennya untuk hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam semangat Hari Kebangkitan Nasional, Bank Mandiri menyelenggarakan aksi sosial Mandiri Berbagi Sembako guna mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus memperkuat semangat kebersamaan.

Sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pemerataan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, Bank Mandiri menyalurkan bantuan paket sembako kepada masyarakat prasejahtera dan pekerja sektor informal di 10 titik yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia pada periode 12 hingga 20 Mei 2026.

Secara nasional, program ini menjangkau lebih 28.000 penerima manfaat sebagai kontribusi nyata perseroan dalam membantu menjaga daya tahan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat peran Bank Mandiri sebagai ekosistem penggerak ekonomi negeri.

Adapun penerima manfaat program ini mencakup berbagai kelompok yang memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi sehari-hari, mulai dari pekerja informal seperti pengemudi ojek online, kurir, dan porter, hingga pekerja sektor jasa seperti petugas kebersihan dan satpam, serta kelompok masyarakat prasejahtera lainnya.

Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista mengatakan Mandiri Berbagi Sembako merupakan bagian dari komitmen perseroan untuk terus memperkuat kepedulian sosial yang berkelanjutan serta mendukung masyarakat agar tetap tangguh di tengah dinamika global.

“Melalui program ini, kami ingin menghadirkan bantuan yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, khususnya para pekerja sektor informal dan kelompok masyarakat rentan yang menjadi bagian penting dalam aktivitas ekonomi nasional," kata Adhika dalam keterangan resminya, Kamis (14/5).

Dia menyampaikan inisiatif ini juga sejalan dengan komitmen Bank Mandiri untuk terus hadir melayani sepenuh hati bagi masyarakat secara inklusif.

