Bank Mandiri Semarakkan Aksi Berkelanjutan Looping for Life di Livin’ Fest 2025

jpnn.com, TANGERANG - Bank Mandiri berkomitmen menjalankan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengakselerasi aksi keberlanjutan dan mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.

Konsistensi ini diwujudkan melalui aktivasi program Looping for Life di ajang Livin’ Fest 2025 yang berlangsung meriah di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2, Tangerang.

Corporate Secretary Bank Mandiri M. Ashidiq Iswara menyampaikan Livin’ Fest 2025 sukses menjadi perayaan besar ekonomi kreatif nasional, mencatat lebih dari 111 ribu pengunjung dengan partisipasi 550 tenant nasional.

Sebagian besar di antaranya merupakan UMKM kreatif dari sektor kuliner, fesyen, kriya, kecantikan, dan olahraga yang menampilkan potensi ekonomi lokal dengan sentuhan inovasi dan daya saing global.

“Melalui Livin’ Fest, kami ingin menghadirkan ruang bagi pelaku UMKM untuk berkembang sekaligus memperkuat kesadaran akan pentingnya keberlanjutan," ujar Ossy sapaan akrab Ashidiq dalam keterangannya, Jumat (24/10).

Ossy mengatakan program Looping for Life menjadi salah satu wujud nyata komitmen Bank Mandiri dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Program Looping for Life merupakan inisiatif edukasi publik yang mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengurangan emisi karbon.

Melalui aktivasi berkelanjutan ini, Bank Mandiri mengolah limbah tekstil menjadi produk baru bernilai ekonomi tinggi (upcycled textile) sebagai bentuk aksi nyata terhadap perubahan iklim.