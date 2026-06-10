Bank Mandiri Tambah Fitur Baru di Kopra Mobile, Operasional Bisnis Makin Lebih Praktis
jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri memperkuat layanan Kopra Mobile dengan menghadirkan sejumlah fitur baru yang memudahkan nasabah dalam mengelola transaksi bisnis secara lebih fleksibel dan terintegrasi.
Pengembangan ini memungkinkan nasabah mengakses lebih banyak layanan langsung dari aplikasi, mulai dari monitoring rekening, inisiasi transaksi, hingga persetujuan transaksi dalam satu platform.
Pembaruan tersebut dilakukan untuk menjawab kebutuhan pelaku usaha akan layanan perbankan yang mendukung mobilitas dan kecepatan pengambilan keputusan.
Dengan fitur yang semakin lengkap, nasabah dapat mengelola aktivitas keuangan dan operasional bisnis secara lebih praktis kapan saja dan di mana saja.
Adapun pengembangan Kopra Mobile mencakup tiga area utama, yakni kemampuan inisiasi transaksi langsung melalui aplikasi, fitur approval transaksi yang lebih sederhana, serta pemantauan rekening secara real-time.
Nasabah kini dapat melakukan inisiasi transaksi Cash Management melalui perangkat seluler, menyetujui beberapa transaksi sekaligus dalam satu proses autentikasi, serta memantau saldo dan mutasi rekening secara langsung melalui aplikasi.
Bank Mandiri juga menghadirkan layanan Kopra Call yang memungkinkan nasabah terhubung langsung dengan layanan bantuan resmi Bank Mandiri tanpa biaya pulsa.
Fitur ini dihadirkan untuk memberikan kemudahan akses informasi pengguna sekaligus mendukung kenyamanan dalam memperoleh bantuan saat dibutuhkan.
Bank Mandiri menghadirkan sejumlah fitur baru di Kopra Mobile yang memudahkan nasabah dalam mengelola transaksi bisnis secara lebih fleksibel dan terintegrasi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Public Expose Live 2026: Bank Raya Optimistis Bisnis Digital Tumbuh Positif
- Maknai Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bank Mandiri Lanjutkan Akselerasi Keberlanjutan
- Telkom Bakal Tutup 14 Anak Usaha, Ada PHK Besar-besaran?
- BTN Perkuat Kualitas Kredit, Rasio NPL Berhasil Ditekan Jadi 3,1 Persen di Kuartal I 2026
- Sandiaga Uno Dorong Penguatan Ekonomi Hijau lewat Investasi di MUTU
- Ayo Dukung Langsung! Ini Cara Beli Tiket Timnas Indonesia Lewat Livin' Sukha