Bank Mandiri Taspen Salurkan Bantuan Mesin Air Siap Minum ke SMA di Kediri

jpnn.com, KEDIRI - Bank Mandiri Taspen menyalurkan mesin air minum gratis siap konsumsi senilai Rp 42,4 juta untuk SMA Dharma Wanita 1 Pare, melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Penyerahan bantuan sosial tersebut dilakukan secara simbolis dalam sebuah seremoni di Convention Hall Simpang Lima Gumul (SLG) Kediri, pada Minggu (14/6).

Division Head Strategic Digital & Corporate Transformation Bank Mandiri Taspen, Iwan Kurniawan menjelaskan aksi korporasi ini merupakan bagian dari pilar kepedulian perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan, khususnya di wilayah Kediri dan sekitarnya.

Baca Juga: Bank Mandiri Taspen Serahkan Santunan kepada Ahli Waris Alm Jenderal Ryamizard Ryacudu

"Air mineral merupakan salah satu kebutuhan pokok siswa-siswi dalam menunjang aktivitas belajar. Kami mencoba mengelaborasikan kebutuhan dasar tersebut dengan program kampanye go green. Dari sana, muncullah ide untuk menghadirkan mesin air siap minum ini," ujar Iwan.

Iwan menambahkan, keberadaan fasilitas ini diharapkan mampu memicu perubahan perilaku di lingkungan sekolah demi menekan produksi sampah plastik yang menjadi tantangan lingkungan saat ini.

"Mesin air siap minum untuk SMA Dharma Wanita 1 Pare ini sekaligus menjadi bentuk dukungan konkret kami terhadap kampanye go green, terutama dalam mengurangi konsumsi air minum dalam kemasan plastik sekali pakai," imbuhnya.

Kepala SMA Dharma Wanita 1 Pare, Ahmad Riziq Mubarok mengucapkan terima kasih atas inisiatif dan kepedulian yang ditunjukkan oleh Bank Mandiri Taspen.

Dia menilai bantuan ini sangat tepat sasaran mengingat karakteristik sekolah yang berbasis asrama.