Bank Mega Syariah Serahkan Hadiah Program Poin Haji Berkah Tahap 2, Total Ratusan Juta Rupiah!

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mega Syariah menyerahkan hadiah berupa satu unit sepeda motor kepada nasabah pemenang program Poin Haji Berkah Mega Syariah Tahap Kedua.

Penyerahan hadiah diberikan secara simbolis oleh Branch Manager KC Serang, Joko Purwanto, pada Senin (8/12).

Sebelumnya, Bank Mega Syariah melakukan pengundian program Poin Haji Berkah Mega Syariah tahap kedua pada 16 Oktober 2025.

Sebanyak 20 nasabah beruntung berhasil membawa pulang hadiah senilai ratusan juta rupiah, mulai dari 10 smartphone, 5 sepeda motor hingga 5 voucher umrah masing-masing senilai Rp 29,2 juta.

Digital Business & Product Management Division Head Bank Mega Syariah Benadicto Alvonzo Ferary menyampaikan program Poin Haji Berkah Mega Syariah merupakan inisiatif Bank Mega Syariah untuk memberikan apresiasi kepada para nasabah Tabungan Haji dan Umrah baik nasabah baru maupun Nasabah Eksisting.

“Kami mengucapkan selamat kepada para pemenang sekaligus menyampaikan terima kasih kepada para nasabah yang telah mempercayakan Tabungan Haji Bank Mega Syariah sebagai pilihan dalam merencanakan ibadah mereka ke Tanah Suci," ujar Ben.

Selama pelaksanaan program Poin Haji Berkah, volume tabungan haji Bank Mega Syariah mencatat pertumbuhan sebesar 10% dari awal program pada April hingga tahap kedua per September 2025.

Meningkatnya kinerja Tabungan Haji mencerminkan kepercayaan nasabah yang terus bertumbuh terhadap produk Bank Mega Syariah.