Bank Mega Syariah Serahkan Hadiah Voucer Haji Khusus Senilai Rp245 Juta

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mega Syariah menyerahkan hadiah Grand Prize Program Poin Haji Berkah Mega Syariah berupa Voucer Haji Khusus/Plus senilai Rp 245 juta kepada Mardiah, nasabah KCP Tangerang City.

Penyerahan hadiah tersebut menjadi puncak dari program loyalti nasabah Tabungan Haji Bank Mega Syariah yang telah berlangsung sejak April 2025.

Acara seremonial penyerahan hadiah digelar pada Kamis, 23 Juli 2026 di Banking Hall KCU Menara Mega Syariah, Jakarta, setelah sebelumnya perseroan menyelesaikan pemilihan acak tahap 4 & Hadiah Grand Prize Periode 1 April 2025 sampai 31 Mei 2026.

Selain hadiah utama, Bank Mega Syariah juga menghadirkan perwakilan pemenang hadiah lainnya, antara lain pemenang Voucer Umroh senilai Rp 29,2 juta dan Sepeda Motor Honda Scoopy Stylish/Prestige.

Penyerahan hadiah dilakukan langsung oleh jajaran direksi Bank Mega Syariah.

Pemenang program Poin Haji Berkah ditentukan berdasarkan pemilihan acak dari nasabah yang sesuai dengan kriteria program seperti kriteria poin dan kriteria saldo.

Direktur Utama Bank Mega Syariah, Yuwono Waluyo mengatakan penyerahan hadiah Grand Prize ini menjadi wujud komitmen perseroan dalam memberikan nilai tambah kepada nasabah, khususnya nasabah Tabungan Haji.

“Program Poin Haji Berkah merupakan bentuk apresiasi kami kepada nasabah yang telah konsisten merencanakan ibadah haji bersama Bank Mega Syariah. Melalui hadiah Grand Prize berupa Voucher Haji Khusus/Plus ini, kami berharap dapat semakin memotivasi masyarakat untuk mempersiapkan ibadah haji sejak dini,” ujar Yuwono.