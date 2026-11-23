jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Neo Commerce Tbk (BNC) melihat perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) menjadi salah satu pendorong evolusi perbankan dan layanan digital menuju intelligent banking.

Perkembangan tersebut membuka peluang bagi layanan keuangan yang semakin personal, prediktif, dan responsif terhadap kebutuhan nasabah, dengan tetap mengedepankan keamanan dan tata kelola yang kuat.

Direktur Operasional & Teknologi Informasi PT Bank Neo Commerce Tbk, Adrian Soewardjo mengatakan perkembangan teknologi perbankan tidak lagi sebatas menghadirkan kemudahan transaksi melalui kanal digital.

Ke depan, teknologi juga berpotensi membantu bank memahami kebutuhan nasabah dan memberikan pengalaman layanan yang makin relevan.

“Perbankan digital berfokus pada kemudahan akses dan kenyamanan, intelligent banking dapat memungkinkan layanan menjadi lebih prediktif, personal, dan responsif terhadap kebutuhan nasabah,” ujar Adrian.

Menurut Adrian, transformasi tersebut tidak cukup hanya dengan mengadopsi teknologi terbaru.

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Industri perbankan juga perlu membangun fondasi data yang kuat, tata kelola yang memadai, serta pemahaman yang jelas mengenai manfaat teknologi bagi nasabah.

Peluang Peningkatan Layanan Perbankan