Bank Neo Soroti Potensi AI Sebagai Pemicu Evolusi Perbankan
jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Neo Commerce Tbk (BNC) melihat perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) menjadi salah satu pendorong evolusi perbankan dan layanan digital menuju intelligent banking.
Perkembangan tersebut membuka peluang bagi layanan keuangan yang semakin personal, prediktif, dan responsif terhadap kebutuhan nasabah, dengan tetap mengedepankan keamanan dan tata kelola yang kuat.
Direktur Operasional & Teknologi Informasi PT Bank Neo Commerce Tbk, Adrian Soewardjo mengatakan perkembangan teknologi perbankan tidak lagi sebatas menghadirkan kemudahan transaksi melalui kanal digital.
Ke depan, teknologi juga berpotensi membantu bank memahami kebutuhan nasabah dan memberikan pengalaman layanan yang makin relevan.
“Perbankan digital berfokus pada kemudahan akses dan kenyamanan, intelligent banking dapat memungkinkan layanan menjadi lebih prediktif, personal, dan responsif terhadap kebutuhan nasabah,” ujar Adrian.
Menurut Adrian, transformasi tersebut tidak cukup hanya dengan mengadopsi teknologi terbaru.
Industri perbankan juga perlu membangun fondasi data yang kuat, tata kelola yang memadai, serta pemahaman yang jelas mengenai manfaat teknologi bagi nasabah.
Peluang Peningkatan Layanan Perbankan
BNC melihat perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) menjadi salah satu pendorong evolusi perbankan dan layanan digital
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Alasan Ketahanan Infrastruktur Digital Menjadi Makin Penting Bagi Bisnis, Simak Nih!
- Dukung Gaikindo Auto Week 2026, MUF Perkuat Kemitraan Pembiayaan dengan Perbankan
- Adopsi AI Meningkat, Xtremax Hadirkan Solusi Bagi Kebutuhan Perusahaan
- Shure IntelliMix Bar Pro untuk Mendukung Kolaborasi Antara Manusia dan AI
- PT BSI Perkuat Daya Saing Industri Batam lewat Solusi AI-Powered ERP
- Pijak 2027 Bidik 40 Ribu Peserta, 800 Talenta Terbaik Bakal Digembleng Belajar AI