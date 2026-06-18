Bank Raya Ajak Masyarakat Rajin Bertransaksi Lewat Program Lelang Raya Poin

jpnn.com, JAKARTA - Bank Raya terus mendorong adopsi perbankan digital di masyarakat melalui ragam program menarik termasuk program loyalitas pelanggan guna mendorong minat masyarakat bertransaksi.

Sebagai bagian dari program Loyalitas Pelanggan yaitu Raya Poin, Bank Raya menggelar program Lelang Raya Poin yang merupakan program lelang berbagai produk menarik seperti smartphone, smart TV, laptop, tablet, smartwatch, hingga perangkat elektronik rumah tangga dengan harga terjangkau.

Program Lelang Raya Poin itu bekerja sama dengan Dinomarket sebagai mitra penyelenggara, dengan proses pembayaran yang dilakukan menggunakan Kartu Digital Debit Visa Bank Raya.

Lelang Raya Poin akan digelar setiap minggu pertama hingga bulan Januari 2027.

Direktur Bisnis Bank Raya, Kicky Andrie Davetra mengatakan Lelang Raya Poin ini tentunya menambah keseruan program Raya Poin dengan beragam reward yang dihadirkan, dan dapat menjadi momentum yang dinantikan oleh para nasabah Bank Raya di seluruh Indonesia.

"Kami ingin setiap nasabah merasakan pengalaman yang menyenangkan saat menggunakan Aplikasi Raya, di samping tentunya merasakan manfaat mengelola keuangan secara praktis melalui berbagai fitur yang tersedia," ungkapnya.

Bagi nasabah yang mengikuti program tersebut akan mendapatkan Raya Poin melalui berbagai transaksi di Aplikasi Raya, antara lain pembukaan rekening dan setoran awal, transaksi transfer BI-Fast, top up e-wallet, pembayaran menggunakan QRIS, serta peningkatan saldo rata-rata bulanan.

Poin yang berhasil dikumpulkan dapat ditukarkan secara langsung melalui fitur Raya Poin di Aplikasi Raya dengan berbagai pilihan reward yang tersedia, atau ditukarkan dengan voucher lelang untuk dapat mengikuti Lelang Raya Poin.