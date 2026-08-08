Bank Raya Dorong Circular Economy & Transaksi Digital Lewat Raya Preloved Bazaar Vol.2

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Raya Indonesia Tbk (Bank Raya) kembali menghadirkan Raya Preloved Bazaar Vol.2 yang digelar di Island Hall, Lantai Dasar Menara BRILiaN, pada 6–7 Agustus 2026.

Pameran ini menjadi salah satu bentuk lifestyle activation berbasis komunitas yang mengajak masyarakat untuk menerapkan gaya hidup lebih berkelanjutan sekaligus memanfaatkan layanan keuangan digital.

Melalui Raya Preloved Bazaar Vol.2, Bank Raya ingin menghadirkan pengalaman berbelanja yang tidak hanya mengikuti tren gaya hidup, tetapi juga mendorong pemanfaatan kembali produk berkualitas sebagai bagian dari upaya mengurangi limbah fashion dan mendukung terciptanya ekonomi sirkular.

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Kegiatan ini akan menghadirkan 25 tenant kategori medium–high brand yang menyasar segmen medium-high, dengan sekitar 50% tenant berkolaborasi bersama berbagai Key Opinion Leader (KOL) makro maupun mikro.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan audiens, meningkatkan engagement lintas komunitas, sekaligus memperkuat ekosistem lifestyle yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan.

Ajeng Putri Hapsari, Corporate Secretary Bank Raya mengatakan Raya Preloved Bazaar Vol.2 merupakan bagian dari upaya Bank Raya untuk hadir lebih dekat dengan komunitas dan gaya hidup generasi muda.

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"Kami ingin menunjukkan bahwa transaksi digital dapat menjadi pengalaman yang mudah, aman, dan relevan dengan berbagai aktivitas. Melalui kegiatan ini, kami berharap semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat layanan digital Bank Raya dalam keseharian mereka," ujarnya.

Penyelenggaraan Raya Preloved Bazaar Vol.2 juga menjadi bagian dari strategi Bank Raya dalam menghadirkan aktivitas pemasaran.