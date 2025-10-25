Bank Raya Hadirkan Fitur Uang Saku, Dukung Ortu Edukasi Anak Kelola Keuangan Sejak Dini
jpnn.com, JAKARTA - Bank Raya (AGRO) sebagai bank digital bagian dari BRI Group terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan literasi finansial masyarakat, terutama generasi muda yang akrab dengan perkembangan teknologi.
Dengan kemudahan digitalisasi keuangan, Bank Raya menghadirkan fitur 'Uang Saku' yang dapat digunakan oleh anak dengan pengawasan orang tua sehingga mendorong terciptanya kebiasaan finansial sehat sejak usia dini.
Fitur Uang Saku juga dapat mempermudah orang tua untuk memantau, menganalisis, dan mengevaluasi kebiasaan finansial anak melalui Aplikasi Raya.
Uang Saku semakin melengkapi fitur Saku di Aplikasi Raya.
Fitur Uang Saku merupakan fitur tabungan yang dibuat oleh orang tua untuk anak dengan rentang usia 10 sampai 16 tahun yang terdaftar pada Kartu Keluarga dan memiliki Kartu Identitas Anak.
Pembukaan rekening wajib dilakukan oleh orang tua dan anak dengan melakukan foto selfie orang tua dan anak serta video call bersama tim Raya.
Selanjutnya orang tua dapat membuka hingga lima saku yang dapat digunakan untuk bertransaksi oleh anak.
Management fitur Uang Saku dapat dilakukan nasabah atau orang tua, seperti menonaktifkan Saku, mengaktifkan kembali Saku, hapus Saku, penambahan saldo, dan pemindahan saldo.
Bank Raya menghadikan fitur Uang Saku yang dapat mendukung ortu mengedukasi anaknya mengelola keuangan sejak dini
