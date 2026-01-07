Bank Raya Luncurkan Kartu Digital Debit Visa di Ajang Sorak Sorai Fest TMII

jpnn.com, JAKARTA - Bank Raya dan Visa berkolaborasi menjadi sponsor pada acara Sorak Sorai Festival yang digelar menyambut Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang berlangsung di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada 31 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026.

Acara ini diselenggarakan TMII yang merupakan bagian dari InJourney Destination Management, yang dimeriahkan oleh artis papan atas Indonesia, seperti Slank, Barasuara, Vierratale, Souljah, Orkes Nunung CS, Tipe-X, NDX AKA.

Berbagai UMKM, artisan lokal, dan komunitas daerah juga turut memeriahkan ajang Sorak Sorai Festival 2025 ini.

Sorak Sorai Fest 2025 ini mengangkat tema 'Love for Indonesia' yang menggambarkan simpati kepada masyarakat yang tertimpa bencana di Sumatra yang dibuka dengan doa bersama ribuan pengunjung dan juga donasi.

Direktur Bisnis Bank Raya Kicky Andrie Davetra mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi antusiasme pengunjung yang hadir pada Sorak Sorai Festival yang dilangsungkan selama tiga hari ini.

"Kami memanfaatkan betul momen ini untuk memperkenalkan Aplikasi Raya sebagai bank digital untuk kebutuhan transaksi sehari-hari yang lebih mudah dan praktis,” kata Kicky dalam keterangannya, Rabu (7/1).

Dalam kesempatan ini, Bank Raya menggandeng Visa untuk memperkenalkan produk Kartu Digital Debit Visa untuk memudahkan pengelolaan keuangan nasabah jadi lebih terkendali dan aman.