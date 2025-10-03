Bank Raya Makin Perkuat Komitmen Implementasi Ekosistem Bisnis Berkelanjutan Berbasis ESG

jpnn.com, JAKARTA - Bank Raya terus membuktikan komitmennya untuk mendorong implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) secara menyeluruh di berbagai inisiatif.

Sejalan dengan komitmen tersebut, Bank Raya berhasil meraih penghargaan bergengsi dari Katadata Green Initiatives Awards (KGIA) 2025 dalam kategori Inclusive Finance for Coastal Conservation yang diserahkan di Kempinski Grand Ballroom Jakarta.

Penghargaan tersebut mengukuhkan Bank Raya dalam penerapan prinsip-prinsip ESG telah memiliki keselarasan tujuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/Corporate Social Responsibility (TJSL/CSR) dengan dampak sosial dan nilai tambah yang diberikan kepada masyarakat.

Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia Bank Raya Danar Widyantoro mengatakan sebagai bank digital bagian dari BRI Group, Bank Raya berkomitmen menjadi perusahaan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, dan di saat yang bersamaan pihaknya terus menjaga pertumbuhan bisnis secara jangka panjang.

"Berbagai inisiatif ESG kami upayakan untuk mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan juga tata kelola, agar selaras dengan prinsip green banking," kata Danar Widyantoro dalam keterangannya, Jumat (3/10).

Danar menyampaikan Bank Raya juga terus mengembangkan produk digital yang berfokus pada pada segmen mikro dan kecil berbasis Sustainability Green Economy didukung tata kelola yang baik.

Dia menegaskan penghargaan yang diraih Bank Raya tersebut akan menjadi penyemangat agar dapat terus mendorong prinsip ESG secara berkesinambungan dalam praktik bisnis perusahaan yang berdampak nyata bagi ekonomi, lingkungan, dan masyarakat.