Bank Raya Mendukung Digitalisasi Perbankan Brand Lokal di Lala Market 2026

jpnn.com, JAKARTA - Bank Raya sebagai bank digital bagian dari BRI Group terus mengambil peran untuk mendorong akselerasi inklusi keuangan digital bagi UMKM.

Bank Raya menjadi bank partner Lala Market Vol.10 yang akan berlangsung di Pondok Indah Mall 3, Lantai 5 – City Hall Venue, Jakarta Selatan, selama tiga hari, mulai Jumat (6/3) hingga Minggu (8/3).

Lala Market Vol.10 ini menghadirkan 120 booth brand lokal fashion dan lifestyle, serta berbagai aktivitas menarik lainnya bagi para pengunjung.

Acara ini gratis dan terbuka untuk umum, sehingga masyarakat dapat ngabuburit sambil berbelanja seru dan lebih mudah karena semua pembayaran dapat dilakukan secara cashless dengan menggunakan Aplikasi Raya.

Direktur Bisnis Bank Raya Kicky Andrie Davetra mengatakan sebagai digital attacker BRI Group, Bank Raya terus berupaya untuk mengambil peran dalam percepatan inklusi keuangan digital di masyarakat utamanya bagi UMKM.

"Dengan menjadi Bank Partner pada Lala Market Vol.10, kami berharap dapat mengenalkan kemudahan dan solusi dari bank digital untuk mendukung pertumbuhan usaha para UMKM. Dengan adanya beragam produk dan fitur Aplikasi Raya, maka pengelolaan keuangan usaha menjadi semakin lebih praktis,” kata Kicky dalam keterangannya, Jumat (6/3).

Di samping itu, Pondok Indah Mall dengan tagline Rumah Kedua Warga Jakarta Selatan juga dikenal sebagai mal yang memiliki pengunjung yang cukup ramai dan antusias, sehingga Bank Raya dapat sekaligus meningkatkan brand awareness-nya secara lebih meluas dan mengenalkan kemudahan QRIS Bank Raya untuk transaksi perbankan masyarakat.