Bank Raya Optimistis Terus Kembangkan Raya App yang Selalu Relevan dengan Kebutuhan

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO) atau Bank Raya terus mendorong transformasi digital melalui aplikasi digital saving Raya App.

Di tengah semakin meningkatnya peran teknologi dalam kehidupan sehari-hari, Raya App by Bank Raya terus berinovasi menghadirkan solusi finansial secara menyeluruh yang meliputi layanan menabung dan transaksi perbankan lainnya yang terintegrasi seperti pembayaran, pinjaman, maupun investasi.

Hingga Juni 2025, Raya App telah memiliki 83 fitur dengan berbagai layanan yang dapat diakses nasabah, mulai dari Fitur Saku personal yang terdiri dari Saku Bujet, Saku Pintar, Saku Jaga, dan juga untuk kebutuhan pelaku usaha yaitu Saku Bisnis dan QRIS Bisnis, juga Saku Bareng untuk kebutuhan menabung kolektif komunitas.

Berkat keunggulan Raya App, yaitu aplikasi yang ringan dan memiliki user interface yang intuitif, semakin menambah kenyamanan nasabah dalam bertransaksi, seperti nasabah dapat melakukan customize menu sesuai dengan preferensi.

Tak hanya itu, untuk memastikan keamanan nasabah dalam bertransaksi, Raya App juga memiliki fitur two factor authentication atau verifikasi ekstra untuk menggunakan aplikasi Raya di ke perangkat baru.

Raya App juga dilengkapi dengan fitur ekstra pengamanan transaksi yang bertujuan menjaga pengguna Raya App dari transaksi melebihi limit yang telah diatur pengguna dengan menggunakan verifikasi ekstra agar nasabah dapat bertransaksi dengan aman.

Tampilan Raya App juga dirancang sesuai prinsip Perceivable, Operable, Understandable, dan Robust dari Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) untuk memastikan pengalaman digital banking yang ramah bagi semua pengguna.

Raya App diharapkan dapat membantu nasabah dengan menyesuaikan kontras warna, text spacing dan ukuran font sesuai dengan standar WCAG untuk meningkatkan kenyamanan membaca.