Bank Raya Rilis Fitur Saku Bareng, Komunitas Bisa Ajak hingga 300 Anggota Menabung Kolektif

jpnn.com, JAKARTA - Bank Raya sebagai bank digital bagian dari BRI Group terus berinovasi menghadirkan solusi untuk menjadi kawan finansial bagi masyarakat dan mitra bertumbuh bagi pelaku usaha.

Melalui aplikasi Raya, Bank Raya meluncurkan Saku Bareng, sebagai salah satu flagship fitur aplikasi Raya yang hadir dengan kemudahan menabung kolektif hingga 300 anggota.

Inovasi ini dilakukan lantaran Bank Raya menyadari peran komunitas sebagai wadah untuk membangun kebersamaan yang tidak lepas dari keseharian masyarakat.

Saku Bareng memberikan beberapa kemudahan untuk menabung secara kolektif seperti menu pembuatan hingga lima saku, sehingga mempermudah dalam memisahkan bujet pribadi dan komunitas.

Menambah kemudahan di Saku Bareng, saat ini admin bisa melihat rekap Saku Bareng dari kontribusi dan pengeluaran keuangan anggota yang otomatis dan terkategorisasi melalui fitur Rekap Keuangan.

Beberapa fitur lainnya yang juga melengkapi Fitur Saku Bareng, seperti fitur Tagih Uang untuk mempermudah admin dalam melakukan penagihan untuk anggota sesuai dengan nominal yang telah ditentukan.

Melalui fitur ini, seluruh anggota juga dapat memonitor saldo dan mutasi rekening bersama anggota, pengelolaan dana keluar yang hanya dapat diakses oleh admin dan anggota akan mendapatkan notifikasi transaksi, dengan demikian memantau tabungan bareng menjadi lebih praktis, transparan, dan aman.

Direktur Bisnis Bank Raya Kicky Andrie Davetra mengatakan pihaknya terus mendorong inovasi pada fitur dan produk unggulan di Aplikasi Raya.