Bank Raya Siap Gelar SSF Fun Run 2025, Hadirkan Rute Ikonik Keliling Indonesia di TMII

jpnn.com, JAKARTA - Bank Raya terus berkomitmen untuk mendorong adopsi ekonomi digital melalui ragam kegiatan menarik dan melibatkan komunitas.

Setelah sebelumnya sukses melaksanakan Raya Run di Surabaya, kali ini Bank Raya sebagai bank digital bagian dari BRI Group menggelar Sorak Sorai Fest (SSF) Fun Run, yaitu ajang Family Fun Run 5K yang akan berlangsung di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada 29 November 2025.

Direktur Bisnis Bank Raya Kicky Andrie Davetra mengatakan kegiatan lari saat ini mendapatkan antusias yang tinggi dan telah menjelma lebih dari sekadar kegiatan olahraga, tetapi juga perayaan gaya hidup sehat, kolaborasi komunitas, serta memberi dampak luas bagi kota Jakarta.

Dia juga berharap ajang ini dapat menjadi daya tarik wisata di TMII untuk mengenalkan ragam budaya di Indonesia secara lebih luas.

"Kami sangat mengapresiasi antusiasme masyarakat untuk bergabung di SSF Fun Run 2025, kami juga mendorong peserta untuk merasakan pengalaman bertransaksi menggunakan Aplikasi Raya sebagai bank digital untuk beragam kebutuhan, nasabah dapat bertransaksi cashless di berbagai tenant saat acara berlangsung dengan menggunakan Kartu Digital Debit Visa Bank Raya,” kata Kicky.

Rangkaian kegiatan SSF Fun Run 2025 dimulai sejak 19 Oktober 2025, yaitu dengan Activity Sunday Social Run by SSF, berupa kegiatan bersama komunitas, sesi latihan lari dan aktivasi kebugaran yang diselenggarakan untuk membangun antusiasme serta mempererat keterlibatan dengan pelari yang dilakukan di Jakarta dengan melibatkan lebih dari 60 runners.

Sebanyak 10 UMKM dan 31 Community Partner di Jabodetabek akan ikut berpartisipasi di SSF Fun Run 2025.

