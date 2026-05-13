Bank Saqu Beri Bantuan Fasilitas Kesehatan Bagi Para Lansia

jpnn.com, BOGOR - Bank Saqu, layanan perbankan milik Astra Financial dan WeLab, memberikan bantuan fasilitas kesehatan, berupa alat fisioterapi dan sepeda statis kepada Yayasan Graha Bina Asuh.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Leka Madiadipoera, Plt. Presiden Direktur Bank Saqu kepada dr. Desy, Manajer Yayasan Graha Bina Asuh di Bogor.

Kegiatan di Yayasan Graha Bina Asuh ini turut melibatkan partisipasi karyawan Bank Saqu yang hadir dan berinteraksi langsung bersama para lansia.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin menghadirkan dukungan nyata bagi para lansia serta membantu mendukung aktivitas pemulihan dan keseharian mereka agar dapat menjalani hidup dengan lebih sehat dan nyaman," ujar Leka.

Mengusung misi untuk menyediakan tempat bernaung yang aman dan nyaman bagi kaum lansia serta menjalankan konsep Rumah Sendiri, Yayasan Graha Bina Asuh berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan fisik, rohani, maupun psikis para lansia.

Semangat tersebut sejalan dengan komitmen Bank Saqu dalam menghadirkan dampak sosial yang relevan dan berkelanjutan bagi masyarakat melalui berbagai inisiatif sosial perusahaan.

Hingga saat ini, Yayasan Graha Bina Asuh telah memberikan dukungan kepada hampir 100 orang lanjut usia melalui berbagai program sosial dan kesehatan.

"Bantuan dari Bank Saqu ini menjadi dukungan yang sangat berarti bagi kami dalam melengkapi fasilitas terapi dan mendukung para lansia agar tetap aktif serta memiliki kualitas hidup yang lebih baik,” tutur dr. Desy.