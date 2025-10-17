Bank Saqu Hadirkan Sunrise Society Vol.3, Buruan Daftar!

jpnn.com, JAKARTA - Bank Saqu menghadirkan Sunrise Society Vol.3, sebuah gerakan gaya hidup aktif yang mengajak generasi produktif untuk memulai hari dengan energi positif.

Kali ini, Bank Saqu Sunrise Society hadir dengan skala yang lebih besar melalui tema Bank Saqu Take Over GBK, sebagai bagian dari perhelatan IdeaFest 2025, festival kreatif terbesar di Indonesia.

Dalam acara yang digelar pada 1 November 2025, Bank Saqu Sunrise Society Vol.3 menggabungkan olahraga, semangat kebersamaan, kolaborasi, dan gaya hidup sehat mulai dari jam 06.00 pagi hari hingga selesai.

Ratusan peserta akan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan olahraga seperti lari, functional work out (hyrox simulation), flag football, hingga panahan yang mendorong kolaborasi dan energi positif.

“Bank Saqu Sunrise Society bukan sekadar ajakan untuk olahraga bersama, tapi gerakan untuk membangun kebiasaan positif dan pola pikir sehat. Semangat aktif bagi kami berarti menata keseimbangan antara fisik, mental, dan finansial. Dari mindset dan lingkungan yang sehat, lahirlah fondasi finansial yang kuat, dan itulah yang ingin terus kami bangun melalui Bank Saqu Sunrise Society, sebagai wadah untuk tumbuh dan bergerak bersama," ujar Willy Apriando, Head of Marketing & Branding Bank Saqu.

Untuk bisa bergabung dan mengikuti Bank Saqu Sunrise Society Vol.3, peserta dapat mendaftar secara mudah melalui aplikasi Bank Saqu.

“Sejak peluncuran bulan Juli 2025 lalu, saat ini sudah ada sekitar 300 anggota dari komunitas Bank Saqu Sunrise Society. Kami ingin menjadikan Bank Saqu Sunrise Society sebagai simbol perubahan positif yang lahir dari kebersamaan,” tutur Willy.

Bank Saqu Sunrise Society Vol.3 juga menjadi simbol sinergi antara dunia kreatif dan gaya hidup sehat. Dengan menghadirkan ratusan peserta dari berbagai latar belakang, inisiatif ini menegaskan komitmen Bank Saqu untuk mendukung pertumbuhan ekosistem kreatif Indonesia melalui pendekatan yang segar, inklusif dan relevan dengan semangat generasi masa kini.