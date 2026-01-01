Bank Saqu Soroti Peran Perempuan di Industri Kreatif & Perjalanan Finansialnya

jpnn.com, JAKARTA - Bank Saqu berpartisipasi dalam forum diskusi bertajuk Built by Her: Turning Passion Into Power in The Creative Industry, yang membahas peran perempuan dalam membangun usaha di sektor kreatif, serta pentingnya pengelolaan keuangan dalam mendukung pertumbuhan usaha.

Forum diskusi yang digelar dalam momentum Hari Kartini ini turut mengundang Liya Tsabitah, Bank Saqu Solopreneur Academy 2025, Illustrator & Owner CabeArt dan Sylvia, Co-Founder of KopiSoe, Rantau Rasa.

Dalam momentum ini, Bank Saqu- layanan perbankan milik Astra Financial dan WeLab, ingin mengingatkan kembali pentingnya peran perempuan dalam mendorong kemandirian ekonomi.

Bank Saqu mencermati perempuan kini tidak hanya hadir sebagai bagian dari industri kreatif, tetapi juga menjalani perjalanan finansial yang dinamis, mulai dari merintis, mengelola, hingga mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital memberikan peluang bagi perempuan untuk memperluas pasar dan mengembangkan usaha secara lebih fleksibel.

Bank Saqu menilai selain kreativitas, faktor pengelolaan keuangan menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan usaha.

“Agar usaha dapat berkembang secara berkelanjutan, diperlukan pemahaman keuangan yang baik, mulai dari pengelolaan arus kas hingga pengambilan keputusan finansial. Seiring berkembangnya industri kreatif, kami percaya kombinasi antara kreativitas dan pengelolaan keuangan yang tepat akan menjadi pondasi utama bagi lahirnya lebih banyak usaha yang berkelanjutan di Indonesia.” ujar Willy Apriando, Head of Corporate Communication & Marketing Bank Saqu.

Profil nasabah Bank Saqu juga menunjukkan sekitar 40% merupakan solopreneur. Hal ini mendorong Bank Saqu untuk menghadirkan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada layanan perbankan, tetapi juga pada penguatan edukasi dan ekosistem usaha.