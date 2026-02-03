menu
Bank Sentral Australia Menaikkan Suku Bunga untuk Meredam Inflasi yang Terus Menguat

Nilai mata uang Australia kembali berada di atas 70 sen Amerika Serikat setelah bank sentral Australia mengumumkan keputusannya untuk menaikkan suku bunga. (ABC News: Daniel Irvine)

Catatan: Artikel ini bukan ditujukan sebagai saran finansial. Untuk mengambil keputusan finansial, kami menyarankan Anda untuk berkonsultasi ke perencana keuangan profesional.

Tingkat inflasi yang masih berada di atas target, menurunnya harga saham, serta harga emas dan perak yang anjlok, menghiasi berita-berita ekonomi di Australia saat ini.

Hari Selasa ini (03/02), Reserve Bank of Australia (RBA), atau bank sentral Australia, mengumumkan menaikkan suku bunga sebesar 0,25 poin, seperti diprediksi oleh banyak pengamat.

Suku bunga acuan bank sentral Australia menjadi 3,85 persen, naik dari 3,6 persen.

Salah satu alasan menaikkan suku bunga ini adalah untuk meredam inflasi di Australia.

IMF sudah memperingatkan jika inflasi masih akan jadi tantangan bagi perekonomian Australia. Saat ini inflasi berada di angka 3,4 persen, atau masih jauh berada di atas target bank sentral Australia yakni 2 hingga 3 persen.

"Meskipun inflasi turun secara substansial sejak puncaknya pada tahun 2022, inflasi meningkat secara signifikan pada paruh kedua tahun 2025," kata Dewan RBA dalam sebuah pernyataan.

"Dewan sudah memantau perekonomian dengan cermat dan menilai sebagian dari peningkatan inflasi mencerminkan adanya tekanan yang lebih besar. Akibatnya, Dewan merasa  inflasi kemungkinan akan tetap di atas target untuk beberapa waktu."

Bank sentral Australia menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,25 basis poin menjadi 3,85 persen, menjadikannya sebagai kenaikan suku bunga pertama dalam lebih dari dua tahun

Sumber ABC Indonesia
