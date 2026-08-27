Bank Sinarmas Hadirkan Priority Lounge di Kantor Cabang BSD GOP

jpnn.com, SERPONG - Bank Sinarmas meresmikan Priority Lounge di Kantor Cabang BSD GOP untuk menghadirkan layanan perbankan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Kehadiran fasilitas ini memperkuat posisi Bank Sinarmas di tengah pusat hunian dan bisnis premium di Tangerang Selatan.

Priority Lounge ini dirancang untuk memberikan pengalaman perbankan yang eksklusif melalui konsultasi finansial secara personal di area layanan yang nyaman.

Kehadiran fasilitas ini bertujuan untuk mendekatkan solusi keuangan yang relevan bagi masyarakat, pelaku usaha, serta komunitas yang aktif beraktivitas di wilayah tersebut.

Selain sebagai fasilitas baru, peresmian ini juga sejalan dengan citra Bank Sinarmas sebagai mitra finansial yang selaras dengan gaya hidup modern.

"Grand Opening Priority Lounge BSD merupakan wujud komitmen Bank Sinarmas dalam menghadirkan layanan yang semakin dekat dengan nasabah dan masyarakat. Kami percaya pengalaman layanan yang personal, nyaman, dan relevan akan menjadi fondasi penting dalam membangun hubungan jangka panjang sekaligus memperkuat pertumbuhan bisnis Bank Sinarmas di kawasan BSD dan sekitarnya," ujar Frenky Tirtowijoyo, President Director Bank Sinarmas.

Miko Andidjaja, Retail Banking Director Bank Sinarmas menambahkan Priority Lounge BSD dihadirkan untuk memberikan pengalaman perbankan yang lebih personal dan nyaman bagi nasabah.

"Kami ingin setiap interaksi di lounge ini tidak hanya menjadi transaksi perbankan, tetapi juga menjadi ruang bagi nasabah untuk mendapatkan solusi finansial yang sesuai dengan kebutuhan dan rencana mereka. Dengan memahami karakteristik masyarakat dan aktivitas bisnis di BSD serta kawasan sekitarnya, kami berharap Priority Lounge ini dapat memberikan nilai tambah bagi nasabah," tutur Miko.