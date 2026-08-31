Bank SMBC Indonesia Kasih Diskon Tiket Konser Andrea Bocelli hingga 20%

jpnn.com, JAKARTA - Kabar baik bagi masyarakat yang ingin menyaksikan konser Andrea Bocelli Romanza 30th Anniversary World Tour Indonesia.

Bank SMBC Indonesia menghadirkan sejumlah promo menarik selama periode general sale tiket konser tersebut.

Penawaran yang diberikan antara lain diskon tiket hingga 20 persen serta berbagai fasilitas Hospitality Package.

Promo itu dapat dinikmati menggunakan Kartu Debit dan Kredit Jenius, Kartu Debit Sinaya Prioritas, serta Kartu Debit Bank SMBC Indonesia melalui tiket.com.

Wakil Direktur Utama Bank SMBC Indonesia Michellina Laksmi Triwardhany mengatakan pihaknya ingin memberikan pengalaman yang lebih dari sekadar akses menonton konser.

“Kami berkomitmen untuk menghadirkan sebuah pengalaman yang bermakna,” kata Michellina dalam keterangannya, Senin (31/8).

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Menurut dia, pengalaman tersebut diwujudkan melalui akses dan penawaran eksklusif bagi nasabah Bank SMBC Indonesia.

Selain diskon tiket, nasabah Sinaya Prioritas juga berkesempatan mendapatkan Complimentary Concert Ticket.