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Bank SMBC Indonesia Menghadirkan Andrea Bocelli di Indonesia

Bank SMBC Indonesia Menghadirkan Andrea Bocelli di Indonesia
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Bank SMBC Indonesia menjadi Presenting Partner Andrea Bocelli Romanza 30th Anniversary World Tour Indonesia. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Bank SMBC Indonesia menjadi Presenting Partner Andrea Bocelli Romanza 30th Anniversary World Tour Indonesia.

Konser Andrea Bocelli akan digelar di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, pada 31 Oktober 2026.

Kemudian di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, pada 3 November 2026.

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Wakil Direktur Utama Bank SMBC Indonesia Michellina Laksmi Triwardhany mengatakan kolaborasi tersebut menjadi bagian dari komitmen perseroan menghadirkan pengalaman bermakna bagi masyarakat.

“Melalui kolaborasi ini, kami mendukung kehadiran musik kelas dunia di Indonesia,” kata Michellina dalam keterangannya, Kamis (20/8).

Dia mengatakan pertunjukan di Candi Borobudur menjadi momen istimewa, karena mempertemukan musik dunia dengan salah satu warisan budaya Indonesia.

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“Ini menjadi momen yang mempertemukan mahakarya musik dengan salah satu warisan budaya Indonesia yang paling ikonik,” ujarnya.

Selain menghadirkan konser, Bank SMBC Indonesia memberikan sejumlah benefit bagi nasabah melalui Jenius by SMBC Indonesia dan Sinaya Prioritas.

Bank SMBC Indonesia menjadi Presenting Partner Andrea Bocelli Romanza 30th Anniversary World Tour Indonesia.

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