Banom Jaya Otomotif Siap Jadi Motor Penggerak Industri
jpnn.com - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jakarta Raya (HIPMI Jaya) melantik pengurus lima Badan Semi Otonom (Banom) baru dalam acara bertajuk "Berkolaborasi, Aksi Nyata, Optimis Membangun" yang digelar di Bengkel Space, Fairground SCBD.
Kelima banom baru tersebut meliputi Jaya Peduli, Jaya Tax, Jaya Event, Jaya Logistik, dan Jaya Otomotif.
Pelantikan pengurus kelima banom tersebut menandai langkah strategis HIPMI Jaya dalam memperkuat peran organisasi melalui wadah yang lebih fokus pada sektor-sektor strategis, mulai dari sosial, perpajakan, logistik, event, hingga otomotif.
Ketua Umum BPD HIPMI Jaya M. Riandy Haroen menyebut banom bukan hanya struktur organisasi, melainkan juga sebagai motor penggerak kolaborasi dan kontribusi nyata di masyarakat serta dunia usaha.
Dari kelima banom tersebut, Banom Jaya Otomotif yang mengusung semangat 'Dari hobi jadi kontribusi, Dari komunitas jadi kekuatan industri" menjadi sorotan utama.
Banom Jaya Otomotif hadir sebagai wadah yang menghubungkan hobi otomotif dengan peluang usaha, memperkuat jejaring bisnis, sekaligus berkontribusi pada pertumbuhan industri otomotif Indonesia.
Kegiatan tersebut juga dihadiri sejumlah influencer otomotif ternama seperti Raden Rauf, Teuku Ryan, dan Aria Ramadan, serta pembalap nasional Avila Bahar dan Alvito Hardianto yang makin mempertegas jembatan antara komunitas, industri, dan ekosistem bisnis otomotif.
Ketua Banom Jaya Otomotif Ridha Pradana menyampaikan komitmennya bahwa banom yang dia pimpin bukan sekadar wadah bagi pencinta otomotif, melainkan platform strategis untuk menciptakan peluang usaha baru, memperluas kolaborasi, dan memperkuat peran pengusaha muda di sektor otomotif.
