Bantah Ambil Rp 3 Miliar dari Brankas, Sarwendah Sebut Hasil Manipulasi AI

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sarwendah menyoroti penyebaran video yang menampilkan sosok perempuan diduga dirinya mengambil uang Rp3 miliar dari sebuah brankas.

Dia menyebut video tersebut merupakan hasil manipulasi artificial intelligence (AI), bukan rekaman CCTV asli.

Pernyataan itu disampaikan Sarwendah melalui media sosialnya, setelah video tersebut beredar dan memunculkan tuduhan bahwa dirinya mengambil uang yang disebut milik Ruben Onsu.

"Ada batasnya," kata Sarwendah, dikutip pada Sabtu (12/9).

Menurut Sarwendah, penggunaan teknologi AI untuk membuat konten palsu dapat menimbulkan persoalan serius ketika hasil manipulasi tersebut disebarkan sebagai fakta.

Dia menilai tuduhan yang muncul dari video itu telah mencemarkan nama baiknya.

"Ketika sebuah konten palsu hasil manipulasi AI disebarkan dan diberitakan seolah-olah nyata, itu bukan lagi opini atau perbedaan cerita. Itu fitnah," ujarnya.

Dia membantah video yang diklaim sebagai rekaman CCTV saat dirinya mengambil uang dari brankas. Sarwendah menegaskan video tersebut bukan rekaman asli.