menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Bantah Dicuekin Gibran, Bahlil: Saya Duduk Sebelahan di Kereta

Bantah Dicuekin Gibran, Bahlil: Saya Duduk Sebelahan di Kereta

Bantah Dicuekin Gibran, Bahlil: Saya Duduk Sebelahan di Kereta
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menanggapi viralnya video bahwa dirinya tidak disalami oleh Wakil Presiden Gibran Rakabumin Raka.

Menurut Bahlil, hal tersebut hanya salah persepsi dan pengambilan video saja. Padahal, dirinya dan Gibran sebelumnya memang berinteraksi.

“Salah ambil gambar itu, orang saya satu kereta sama Mas Gibran,” ucap Bahlil, pada Senin (11/8).

Baca Juga:

Bahkan, Bahlil menuturkan bahwa dia dan Gibran berangkat dan pulang ke Jakarta dengan kereta yang sama.

“Pulangnya juga satu kereta duduk bersebelahan malahan. Kok ada saja berita engggak berkualitas gitu loh,” kata dia.

Adapun video menunjukkan Gibran tak menyalami Bahlil dalam sebuah agenda.

Baca Juga:

Saat itu diadakan Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusdiklatpassus, Batujajar, Bandung Barat, Minggu (10/8).

Dalam rekaman itu, Gibran tampak menyalami sejumlah pejabat TNI, seperti KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak dan KSAU Marsekal Tonny Harjono.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menanggapi viralnya video bahwa dirinya tidak disalami Wakil Presiden Gibran Rakabumin Raka.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI