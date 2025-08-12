Bantah Dicuekin Gibran, Bahlil: Saya Duduk Sebelahan di Kereta
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menanggapi viralnya video bahwa dirinya tidak disalami oleh Wakil Presiden Gibran Rakabumin Raka.
Menurut Bahlil, hal tersebut hanya salah persepsi dan pengambilan video saja. Padahal, dirinya dan Gibran sebelumnya memang berinteraksi.
“Salah ambil gambar itu, orang saya satu kereta sama Mas Gibran,” ucap Bahlil, pada Senin (11/8).
Bahkan, Bahlil menuturkan bahwa dia dan Gibran berangkat dan pulang ke Jakarta dengan kereta yang sama.
“Pulangnya juga satu kereta duduk bersebelahan malahan. Kok ada saja berita engggak berkualitas gitu loh,” kata dia.
Adapun video menunjukkan Gibran tak menyalami Bahlil dalam sebuah agenda.
Saat itu diadakan Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusdiklatpassus, Batujajar, Bandung Barat, Minggu (10/8).
Dalam rekaman itu, Gibran tampak menyalami sejumlah pejabat TNI, seperti KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak dan KSAU Marsekal Tonny Harjono.
