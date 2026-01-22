menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Bantah Dikendalikan Istri, Brooklyn Beckham Bongkar Perlakuan Orang Tuanya

Bantah Dikendalikan Istri, Brooklyn Beckham Bongkar Perlakuan Orang Tuanya

Bantah Dikendalikan Istri, Brooklyn Beckham Bongkar Perlakuan Orang Tuanya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pasangan Brooklyn Beckham dan Nicola Peltz. Foto: Instagram/brooklynpeltzbeckham

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Brooklyn Beckham, menepis kabar yang menyebut istrinya, Nicola Peltz, mengendalikan dirinya sepenuhnya.

Dia menegaskan hal tersebut melalui unggahan Instagram Story di akun @brooklynpeltzbeckham, Selasa (21/1).

Putra sulung pasangan David Beckham dan Victoria Beckham, itu menyatakan narasi tersebut tidak benar dan justru berbanding terbalik dengan pengalaman hidupnya selama ini.

Baca Juga:

“Narasi bahwa istri saya mengendalikan saya sepenuhnya terbalik. Saya telah dikendalikan oleh orang tua saya hampir sepanjang hidup saya,” tulis Brooklyn.

Dia mengungkapkan, kondisi tersebut membuatnya tumbuh dengan tingkat kecemasan yang tinggi.

Namun, menurut Brooklyn Beckham, perasaan itu berangsur hilang setelah ia mengambil jarak dari keluarganya.

Baca Juga:

“Untuk pertama kalinya dalam hidup saya, sejak menjauh dari keluarga saya, kecemasan itu telah hilang,” lanjutnya.

Brooklyn mengatakan kini ia merasa lebih tenang dan bersyukur atas kehidupan yang dijalaninya bersama Nicola Peltz, yang dinilainya memberikan rasa aman dan kelegaan.

Brooklyn Beckham menegaskan istrinya, Nicola Peltz, tidak mengendalikan hidupnya dan membantah rumor keluarga.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI